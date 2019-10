Meteo, le previsioni di domenica 6 ottobre

Condizioni meteo incerte quasi ovunque domenica 6 ottobre. Qualche schiarita al Nord e al Centro solamente a inizio giornata, con le temperature in diminuzione a Settentrione per l’arrivo di un nuovo impulso di aria fredda dalla Scandinavia, che raggiungerà le Alpi già dal pomeriggio e poi in serata le scavalcherà per portare piogge e rovesci. Ancora qualche piovasco al Sud. Il maltempo proseguirà anche lunedì. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Al Nord inizialmente bello ma con tendenza a nubi in aumento e fenomeni in arrivo serale su Nordovest e Alpi, dove è prevista neve al di sopra dei 2000 metri. Temperature in calo, massime tra 17 e 22. A Milano è previsto cielo parzialmente nuvoloso, con qualche possibilità di piovasco e temperature intorno ai 20 gradi. Condizioni simili anche a Torino, dove il termometro dovrebbe fermarsi intorno ai 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro qualche residuo fenomeno sulle Regioni Adriatiche; nubi in arrivo entro sera altrove con piogge la notte sul medio-alto versante tirrenico. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 24 gradi. A Roma sono previsti sole e temperature intorno ai 23 gradi. Cielo sereno, ma temperature intorno ai 21 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Al Sud spiccata variabilità con qualche piovasco su basso Tirreno e tra Molise e Gargano; più sole in Sicilia. Temperature in ascesa, massime tra 21 e 26 gradi. A Napoli è prevista pioggia, con temperature intorno ai 21 gradi. Sole a Palermo, con il termometro che arriva a segnare fino ai 26 gradi.