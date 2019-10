Aveva perso l'autobus e così si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola. Matteo Dei Cas, 15 anni, originario del comune valtellinese di Ardenno, martedì 1 ottobre era in auto sulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta. Nell'incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la mamma Maria Grazia Pomoli, 52 anni, è in condizioni gravissime all'ospedale di Sondalo. I primi ad aprrendere la notizia sono stati il padre di Matteo, Enrico, e il fratello Francesco.

Il preside: "Terribile il compito di comunicarlo ai compagni"

La notizia della morte di Matteo è arrivata subito alla scuola alberghiera "Crotto Caurga" di Chiavenna. Il dirigente scolastico, Massimo Minnai, ha dovuto comunicarlo ai compagni di classe: "Mi è toccato il terribile compito di comunicare ai compagni di Matteo dell'avvenuta tragedia. Matteo era uno studente-modello, simpatico, educato, molto socievole, allegro, studioso. Iscritto al secondo anno aspirava a fare il cameriere in un hotel di lusso".

Sequestrato il tir, esami clinici sul conducente

La Procura di Sondrio, diretta da Claudio Gittardi, ha aperto un'inchiesta disponendo da subito il sequestro del Tir, ordinando gli esami clinici sul conducente per verificare se guidasse in stato di alterazione da alcol o stupefacenti e le indagini per accertare lo stato in cui il legname era stato caricato sul grosso camion che ha causato il drammatico incidente.