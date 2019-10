Non ci sarà nessuna variante di carne di maiale nei tortellini che saranno preparati a Bologna per la festa di San Petronio. Nel giorno del patrono cittadino, l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi annuncia il "tortellino dell’accoglienza" che sarà rigorosamente al pollo. Una scelta che permetterà a tutti di poter mangiare la specialità regionale, anche chi – per motivi religiosi – non può assaggiare determinati tipi di carne come quella suina.

Presidente Ass. Pallotti: "Lo potranno gustare tutti"

Ad ufficializzare la novità di quest’anno sono state le sfogline chiamate a realizzare i tortellini per il prossimo venerdì 4 settembre in piazza Maggiore davanti a San Petronio: "In questa variante - afferma la presidentessa dell’associazione omonima Paola Lazzari Pallotti - lo potranno gustare tutti, sia chi non mangia il maiale per motivi religiosi come la persona più anziana che preferisce stare leggera". Il tortellino sarà dunque di carne di pollo, ricotta, parmigiano e uova, mentre quello originale in realtà prevedrebbe un misto di carni di maiale (lombo, prosciutto e mortadella) con parmigiano reggiano, uova e noce moscata.

Il dibattito sull'iniziativa

Non tutti però sembrano essere d’accordo con l’iniziativa. Tra questi monsignor Ernesto Vecchi, appassionato di cucina: "Non giudico l’iniziativa, ma il tortellino se lo trucchi lo uccidi: servono gli ingredienti classici, tutti, a partire dalla mortadella, se no non è più il tortellino ma un’altra cosa". Di tutt’altro avviso è invece Mario Ferrara, uno degli chef più rappresentativi della manifestazione: "Il cibo è un linguaggio universale, intorno a un piatto di tortellini ci si mette d’accordo tutti. Nei rapporti umani si chiama integrazione, diventa arricchimento in cucina. Ben venga il diverso".