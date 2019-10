I migliori Bar d’Italia 2020 secondo la classifica del Gambero Rosso

Nella giornata internazionale del caffè (sì, ogni giorno si festeggia o celebra qualcosa ormai, e oggi tocca all’abitudine mattutina di milioni di italiani), vi suggeriamo di consultare la Guida Bar d’Italia 2020 di Gambero Rosso: la prestigiosa rivista culinaria assegna i voti a oltre 1.300 esercizi – divisi per categorie e tipologie di servizio offerto – nella 20esima edizione del ‘pagellone’ di settore. Bar uguale caffè (e non solo, ovvio), ed ecco perché la ‘tripla A’ dei bar si raggiunge con 3 “chicchi” (a giudicare la qualità del caffè) e altrettante “tazzine” (a valutare l’offerta complessiva del locale).

"Chicchi" e "tazzine" come metri di giudizio

Un mondo variegato e composito, quello dei bar, come quello delle tante variazioni sul tema-caffè. Per trovarne di realmente buoni, non è necessario andare per forza a Napoli: dalla patria italiana della bevanda nera la tradizione si estende davvero a tutto lo stivale, senza più distinzioni per zone o regioni.

150 new entry, lungo tutto lo stivale

Sfogliando la guida, si contano 150 nuovi ingressi in un totale di oltre 1.300 bar: solo 39, per quest’anno, hanno conseguito il massimo punteggio. Sarà un piacere scoprirli tutti sulla guida. E sarà ancor più un piacere (per il palato) assaggiare il caffè di questi maestri del buongusto.

La parte del leone, in questa classifica d'eccellenza, la fa la Lombardia, con 9 voti massimi (curiosità: quasi tutti in piccoli centri, non in grandi città), davanti a Veneto (6) e Piemonte ed Emilia (5 ciascuna).

La giuria, composta da giornalisti esperti del settore, ha decretato anche il vincitore del premio "illy Bar dell’Anno", un riconoscimento promosso dallo produttore triestino, storico partner della Guida. Per questa edizione ha vinto "Spazio Pane & Caffè" di Niko Romito a Roma.