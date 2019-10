"Si affitta solo a ragazze italiane, preferibilmente studentesse, lavoratrici, referenziate": è il testo dell'annuncio pubblicato da una donna proprietaria di un appartamento a Milano. Un annuncio discriminatorio, come hanno denunciato sulla loro pagina Facebook "I sentinelli di Milano".

Le due tefonate di prova

La questione della nazionalità per la donna sembra fondamentale, come confermano due telefonate di "prova" effettuate da una giornalista del Corriere della Sera: nella prima, finge di essere una studentessa nata in Italia, lavoratrice, ma con madre marocchina, e riceve il netto rifiuto della proprietaria che le dice: "Se ha sangue africano no". Nella seconda, invece, a fingere di essere interessato alla stanza in affitto è una ragazza mezza francese, che non parla quindi perfettamente italiano, alla quale la donna offre subito la stanza.