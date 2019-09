Un commento sessista nei confronti di Greta Thunberg (CHI È - FOTOSTORIA - TUTTI I SUOI DISCORSI) è costato il licenziamento a Tommaso Casalini, giovane allenatore in seconda delle giovanili del Grosseto. La squadra toscana ha comunicato, attraverso l'account Facebook del proprio settore giovanile, l’allontanamento del tesserato "per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. “Vista la gravità di quanto affermato", il Grosseto si è immediatamente dissociato "dalle affermazioni lette su Facebook, riservandosi di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine nelle sedi opportune".

Il post e le scuse del ragazzo

Nei giorni scorsi, in un commento ad un post su Facebook, Tommaso Casalini aveva insultato pesantemente Greta Thumberg con frasi volgari e sessiste. Dopo la decisione della sua società, però, il ragazzo ha chiesto scusa dichiarandosi pentito dell’accaduto: "Desidero chiedere pubblicamente scusa a tutti, a cominciare da Greta Thunberg, per il post che ho scritto su Facebook la scorsa settimana", dice l’ex allenatore. "Un'esternazione scritta in un mio momento di rabbia contro la giovane attivista svedese con un linguaggio assolutamente sbagliato e con un contenuto del quale mi pento. Non ho mai pensato né potrei pensare davvero certe cose, a maggior ragione di una minorenne. Tuttavia, quando uno sbaglia è giusto che si assuma la responsabilità dei propri errori, pertanto accetto di buon grado la decisione", ha concluso Casalini.