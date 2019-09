Arriva a Milano la settima edizione del FestivalFuturo di Altroconsumo, in programma il 28 e 29 settembre al Superstudio Più di via Tortona. Il titolo di quest’anno è “Strabene, scelte e tecnologie per vivere in salute” e il programma della due giorni prevede incontri, laboratori tematici, contest per startup, showcooking, degustazioni.

Il festival

L’idea del festival è quella di creare un punto di incontro tra cittadini, istituzioni, aziende, media e opinion leader per dare vita a un dibattito sull’innovazione nel campo della salute e il suo sempre maggiore impatto nella vita quotidiana. Dalle app che ci supportano nella prevenzione e nel monitoraggio dei nostri parametri, alle nuove terapie mediche per curare malattie croniche e quindi allungare le aspettative di vita, fino alla possibilità di consumare alimenti sempre più sani: il mondo della salute è attraversato a 360 gradi da una trasformazione. Le opportunità sono molte ma le insidie sono dietro l’angolo.

Gli ospiti e le attività

Al FestivalFuturo uno dei temi protagonisti sarà quello dell’alimentazione: dai superfood che, tra moda e benefici reali, sono uno dei trend degli ultimi anni, alle diete dei “senza” . Il Food Mentor Marco Bianchi presenterà le ricette di benefici centrifugati sviluppati per l’evento. Tra gli ospiti legati al mondo del cibo ci sarà anche il noto cuoco e personaggio televisivo Chef Rubio. Sul fronte bellezza invece, l’Estetista Cinica - imprenditrice digitale - parlerà del boom dei trattamenti estetici che coinvolge una fascia di età sempre più ampia di uomini e donne. Allo “Strabene” il tema del benessere sarà affrontato da molteplici angolazioni, arrivando a toccare aspetti che sembrano ai margini di questo focus principale, ma che hanno un impatto importante sulla nostra salute: ad esempio, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi parlerà di salvaguardia dell’ambiente mentre la scienziata ambientale Lisa Casali e il segretario generale di Banco Alimentare Marco Lucchini illustreranno i modi migliori per ridurre lo spreco e l’impatto dei nostri acquisti. Lo scienziato e ricercatore Silvio Garattini affronterà le nuove dipendenze dei nostri tempi; l’astronauta e ingegnere Paolo Nespoli spiegherà, invece, come ci si tiene in forma per mesi e mesi nei pochi metri quadrati di una stazione spaziale. A margine del tutto, lo scrittore Francesco Piccolo, con un reading, darà vita alle pagine dei suoi libri in un’occasione dedicata ai momenti felici e infelici della vita.

Spazio per il cinema

Al FestivalFuturo ci sarà anche un momento dedicato al cinema, con la proiezione – sabato 28 settembre - di “Antropocene - L'epoca umana”, documentario di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier sull’impatto delle attività umane sul nostro pianeta, un viaggio in sei continenti mostrato con immagini spettacolari, aeree e subacquee, dal forte impatto visivo.