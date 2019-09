La Regione Lombardia ha pubblicato l'elenco delle strutture ammesse, per l'anno scolastico 2019-2020, alla Misura Nidi Gratis. Un'iniziativa che ha lo scopo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro (LO SPECIALE SCUOLA).

L'elenco delle strutture ammesse

Al link sul sito della Regione Lombardia è possibile consultare il lungo elenco delle strutture ammesse. Pubblicata anche la lista delle strutture non ammesse, con le relative motivazioni. La pubblicazione della lista degli ammessi mette fine alla prima fase della misura, a cui hanno aderito 600 amministrazioni, di cui 30 di nuova adesione. La seconda parte prevede il bando destinato alle famiglie.

Come e quando presentare le domande

I genitori potranno presentare le domande esclusivamente online, seguendo le istruzioni sull'apposita pagina web della Regione Lombardia. Le istanze possono essere inviate a partire da lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00 fino a esaurimento delle risorse economiche stanziate.

I requisiti

I nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-2020; indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a 20.000,00; entrambi i genitori residenti in Lombardia; entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato). Sono considerati occupati i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo.

I contatti della Regione Lombardia per le informazioni

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’avviso, la Regione Lombardia mette a disposizione un indirizzo mail (nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it) e un numero verde sempre gratuito (800 131 151).