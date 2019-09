Meteo, le previsioni di martedì 24 settembre

Il maltempo ha “inaugurato” l'autunno su buona parte del Paese e continuerà a fasi alterne anche nei porssimi giorni. Martedì sarà una giornata in prevalenza soleggiata con un temporaneo rialzo delle temperature. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia mentre giovedì e venerdì si aprirà una fase più stabile. Nel complesso la situazione sarà piuttosto buona ma estremamente varabile e imprevedibile.

Il dettaglio di martedì

Al Nord clima umido in pianura con foschie e locali banchi di nebbia al mattino. Migliora ovunque nella seconda parte della giornata con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nubi in progressivo aumento sulle Alpi (con forti piogge da mercoledì). Dopo i fenomeni molto forti delle ultime ore tornerà il bel tempo anche sulle regioni tirreniche del Centro con locali foschie mattutine. Al Sud tempo in prevalenza buono con piogge sporadiche sulla Puglia e sul basso Tirreno. Venti dai quadranti meridionali e mari mossi.

Le previsioni al Nord

Giornata discreta con foschie o nebbie al mattino in pianura in dissolvimento a metà giornata. Dal pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento con massime tra 22 e 25 gradi, leggermente superiori alla media del periodo.

Le previsioni al Centro

Tempo buono sull’area adriatica, residui annuvolamenti con piogge intermittenti lungo l’Adriatico al mattino. Migliora ovunque nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 23 e 27 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo in generale stabile. Possibili piovaschi sulla Puglia e sul basso Tirreno nella prima parte del giorno. Temperature in calo con valori compresi tra 22 e 26 gradi