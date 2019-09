Ancora un po’ di sole sabato, piogge domenica. Sono queste le previsioni meteo per il weekend del 21 e 22 settembre. La settimana, secondo gli esperti, dovrebbe quindi chiudersi con una nuova perturbazione sull’Italia (LE PREVISIONI).

Il meteo di sabato 21

Per sabato è previsto su gran parte del Paese tempo soleggiato, con temperature diurne gradevoli e in linea - o poco sopra - con le medie. Già in serata, però, in diverse zone aumenterà la nuvolosità.

Le previsioni al Nord

Al Nord, in particolare, sabato dovrebbe registrarsi qualche addensamento su Alpi e Prealpi in assorbimento. Buono altrove. In serata dovrebbe peggiorare su Liguria e basso Piemonte. Temperature stabili, con massime tra 21 e 24 gradi. A Milano previsti 21 gradi e cielo sereno. A Torino 20 gradi e qualche velatura.

Le previsioni al Centro

Sereno o poco nuvoloso, invece, il tempo al Centro. Ma nella notte sono previste nubi in aumento e prime piogge su Sardegna e regioni Tirreniche. Temperature stabili, con massime tra 22 e 26 gradi. A Roma il cielo potrebbe essere leggermente coperto, ma la temperatura intorno ai 27 gradi. A Firenze cielo sereno e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud sarà una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Tranne sulla Sicilia orientale, dopo sono attesi ultimi addensamenti e residui piovaschi. Temperature stazionarie, con massime tra 22 e 27 gradi. A Napoli previsti 27 gradi e qualche velatura. Stessa situazione a Palermo.

Il meteo di domenica 22

Domenica, secondo gli esperti, sull’Italia arriverà una nuova perturbazione atlantica che interesserà il Paese almeno fino a martedì. Il tempo, quindi, sarà in peggioramento. Previsti temporali, in alcuni casi anche intensi.

Le previsioni al Nord

Tempo instabile al Nord. Fin dal mattino di domenica sono previste piogge sul Nordovest e possibili forti temporali in Liguria. Tra la sera e la notte, poi, i rovesci dovrebbero estendersi anche al Triveneto. Temperature stabili, con massime tra i 21 e i 23 gradi. A Milano previsti 20 gradi, con pioggia e nuvole. Pioggia anche a Torino, con il termometro intorno ai 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Per quanto riguarda il Centro, è atteso forte maltempo su Toscana, Lazio e Umbria. Dalla sera, poi, prime piogge anche sulle regioni Adriatiche. Temperature in calo da ovest, con massime tra 21 e 25 gradi. A Roma previsti 24 gradi e pioggia. Pioggia, ma con temperature intorno ai 22 gradi, a Firenze.

Le previsioni al Sud

Al Sud il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con nubi in aumento dalla sera. Nella notte dovrebbe peggiorare sulla Campania settentrionale. Temperature in rialzo, con massime tra 23 e 28 gradi. A Napoli temperatura intorno ai 24 gradi e poca possibilità di pioggia. A Palermo 27 gradi e cielo leggermente nuvoloso.