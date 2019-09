Meteo, le previsioni di venerdì 20 settembre

Per la giornata di venerdì 20 settembre, il meteo al Nord sarà variabile su Prealpi e Piemonte al mattino. Ampi spazi soleggiati, però, caratterizzeranno il pomeriggio. Al Centro tornano la stabilità e il bel tempo. Al Sud variabilità su Salento, Calabria ed Est della Sicilia con piovaschi in attenuazione in serata (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Al Nord variabilità mattutina su Prealpi e Piemonte e sole nel pomeriggio, salvo disturbi sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A Milano sole e nuvole con 22 gradi. Situazione simile a Torino, con temperature intorno ai 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro torna il bel tempo, dopo le piogge degli scorsi giorni: si ripristinano le condizioni di stabilità, con un ampio soleggiamento. Sono previste solo poche nubi sparse e le temperature saranno stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi. A Roma tempo sereno con qualche nuvola e temperature intorno ai 27 gradi. A Firenze temperatura simile a quella della Capitale e giornata soleggiata.

Il meteo al Sud

Al Sud variabilità su Salento, Calabria ed Est Sicilia con piovaschi in attenuazione in serata. Condizioni più stabili e soleggiate altrove. Temperature in flessione, massime tra 22 e 26 gradi. A Palermo atteso il sole, con 26 gradi. Anche a Napoli sarà una giornata calda e di sole, con 25 gradi.