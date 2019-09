Un bambino di due anni è morto a Catania dopo essere rimasto per oltre cinque ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Il padre aveva dimenticato di lasciare il piccolo all’asilo. Quando la madre è andata a prendere il bimbo all’istituto, non l’ha trovato e ha telefonato al marito. A quel punto l’uomo, un 43enne dipendente amministrativo dell'università, è corso in macchina e ha trovato il figlio esanime. Dopo la corsa al Policlinico, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino. Il padre, come atto dovuto, è indagato dalla Procura di Catania per omicidio colposo.

“È un uomo disperato"

“È un uomo disperato, distrutto, che piange continuamente e non riesce a spiegare l'accaduto", ha detto un investigatore sul 43enne. La morte del bimbo sarebbe stata causata dal caldo soffocante all'interno dell'auto, parcheggiata per oltre cinque ore sotto il sole cocente. Questa mattina la temperatura a Catania ha raggiunto i 35 gradi, mentre nel pomeriggio ha cominciato a piovere.