Tragedia in crociera, cade e batte la testa: muore 33enne padovano

È morto dopo 5 giorni di agonia, in seguito a una caduta su una nave da crociera. Matteo Sartori, 33 anni, originario di Piove di Sacco (in provincia di Padova), ma residente a Fossò, nel Veneziano, era in vacanza con quella che a breve sarebbe dovuta diventare sua moglie. I due erano su una nave al largo delle coste dell’Albania, quando un banale incidente si è trasformato in tragedia.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi

Secondo quanto ricostruito finora, sembra che il 33enne si fosse procurato una ferita a un dito e, nel tentativo di tornare in cabina per medicarsi, sia svenuto mentre si trovava sulle scale battendo violentemente la testa. Assistito dal personale medico di bordo, il suo quadro clinico è apparso sin da subito grave.

Da Durazzo a Tirana e poi a Padova in elicottero

Portato prima a Durazzo, poi a Tirana e infine trasferito con un elicottero all’ospedale Sant’Antonio di Padova, purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare. “Io e Matteo stavamo per sposarci. Sono passata dall’organizzazione delle nozze a quella del suo funerale. È un qualcosa di inconcepibile. Sono disperata”, ha raccontano la compagna al Corriere del Veneto. Intanto si sta cercando di capire se qualcosa, nella macchina dei soccorsi in Albania, non ha funzionato bene.