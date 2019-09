Una mancata precedenza a una rotatoria, poi il litigio, infine l’accoltellamento. È successo ieri sera ad Andria, in Puglia. Ad avere la peggio un uomo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, che ha perso la vita. In mattinata, la polizia ha identificato e sottoposto a fermo un uomo sospettato di essere l'aggressore: si tratta di un 50enne con precedenti penali. Da subito gli agenti si erano messi sulle tracce del presunto assassino, indirizzati anche dalle testimonianze di alcune persone che lo avevano visto allontanarsi a bordo di una Mercedes. Continuano le indagini, comunque, per cercare di ricostruire esattamente come sono andate le cose.

Il litigio per una mancata precedenza

L'accoltellamento è avvenuto in via Puccini, poco distante dal centro della città. A provocarlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un litigio per una mancata precedenza a una rotatoria. La discussione sarebbe poi degenerata e il 28enne è rimasto ucciso. A quel punto sono partite le ricerche dell'altra persona coinvolta, fermata stamattina. La polizia, in cerca di indizi utili a ricostruire la dinamica, sta visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Data ultima modifica 13 settembre 2019 ore 09:00