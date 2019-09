La Corte dei Conti del Lazio ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul presunto uso indebito di 35 viaggi in aereo a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il fascicolo è stato inoltrato alla procura di Roma per quanto di sua eventuale competenza. Alla notizia dell'apertura del fascicolo, il M5s aveva chiesto chiarimenti al leader leghista, che aveva replicato: "Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della polizia per fare comizi ma sempre per impegni istituzionali".

L’indagine degli scorsi mesi

I giudici contabili nei mesi scorsi avevano avviato un fascicolo esplorativo per verificare se vi fosse stato uno spreco di risorse pubbliche legato ad un uso improprio degli aerei da parte dell'ex ministro. Per la magistratura contabile "non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa", come si legge nel dispositivo.