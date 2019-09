Ai passeggeri dell’aeroporto Cagliari-Elmas sarà sembrata una scena da film. Invece era tutto vero: due uomini, che stavano per perdere il proprio volo per Londra, hanno forzato una porta di sicurezza allarmata e, con il bagaglio a mano, si sono messi a rincorrere sulla pista il velivolo.

Fermati dalla polizia

I due, un sardo di 53 anni e un inglese di 40, sono stati immediatamente bloccati dagli agenti del Polaria. Con i poliziotti hanno cercato di giustificarsi ma non è servito per evitare la multa salata di oltre duemila euro che i due dovranno pagare. In più, anche un biglietto per un altro volo verso Londra, dato che il loro inseguimento non è andato a buon fine.