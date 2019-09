Meteo, le previsioni del 12 settembre

Dopo qualche giorno di nubi e tempo incerto, giovedì 12 settembre sull’Italia torna il sole quasi ovunque. Secondo le previsioni meteo, si tratta dell’arrivo del fenomeno noto come “Estate settembrina”, un periodo caratterizzato da temperature massime più alte della media stagionale e temperature minime più fresche rispetto ai mesi estivi. Al Nord l’alta pressione porterà il bel tempo, con una giornata soleggiata praticamente ovunque. Poche nuvole solo sulle zone montane. Anche al Centro condizioni di tempo in prevalenza sereno, qualche annuvolamento diurno potrebbe verificarsi solo sui settori appenninici. Al Sud il tempo sarà soleggiato, a parte qualche acquazzone sulla Puglia e Calabria (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Giovedì l’alta pressione proveniente dall’Atlantico porterà ampi soleggiamenti su tutti i settori settentrionali: bel tempo ovunque, qualche nebbia mattutina in pianura. Le uniche nuvole si registreranno sulle Alpi orientali. Le temperature saranno in aumento con le massime tra 25 e 29 gradi. A Milano e Torino giornata di sole, nel capoluogo lombardo le massime toccheranno i 28 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalenza di bel tempo anche al Centro. È previsto qualche locale annuvolamento soltanto nelle zone appenniniche (in particolare in Abruzzo) e sui rilievi della Sardegna. Anche qui temperature in aumento con le massime che potranno toccare e anche superare i 30 gradi. Sia a Roma che a Firenze sarà una giornata soleggiata con temperature massime di 31-32 gradi.

Le previsioni al Sud

Qualche fenomeno di instabilità, con anche qualche piovasco, è previsto per zone isolate in Puglia, Basilicata e Calabria, ma comunque in miglioramento nel corso della giornata. Il resto delle regioni meridionali avrà una giornata di sole. Le temperature massime saranno in rialzo, comprese tra 24 e 30 gradi. A Napoli e Palermo giornata piacevole e dal sapore estivo, con temperature massime che arriveranno anche a 27-29 gradi.