Meteo, le previsioni di domenica 8 settembre

Sarà una domenica perturbata sull’Italia, quasi un anticipo di autunno. Le regioni settentrionali saranno le prime ad esser coinvolte da piogge, temporali, locali nubifragi e grandinate in spostamento da ovest verso est. Entro fine giornata inizierà a migliorare al Nord Ovest mentre proseguiranno i fenomeni al Nord Est. Al Centro ci saranno rovesci sparsi sin dal mattino sulla Toscana settentrionale dove in serata i fenomeni potranno essere particolarmente intensi. Al Sud e sulle isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato con solo qualche piovasco possibile sull'Appennino campano e calabro.

Le previsioni al Nord

I fenomeni potranno essere particolarmente violenti su Liguria centro-orientale, Lombardia ed Emilia (al mattino) e Triveneto (entro sera). Non è da escludere in Liguria ad inizio giornata e sulle pianure del Triveneto entro la serata la formazione di locali trombe d'aria. In serata migliora al Nord Ovest. La quota neve al mattino sulle cime alpine sarà intorno ai 2000 metri e calerà in serata fino a 1400 metri.

Le previsioni al Centro

Forte peggioramento in Toscana con temporali e acquazzoni in estensione anche su Marche e Umbria. Maggiori aperture su Lazio e Abruzzo. Temperature in calo, massime tra 22 e 27.

Maltempo in Toscana

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per la giornata di domenica, quando potranno verificarsi rovesci e temporali, anche forti, con maggiore frequenza e intensità nelle zone di nord-ovest, sia nell'interno che lungo la costa e sulle isole. I mari saranno molto mossi fino ad agitati a nord dell'Elba e, dal tardo pomeriggio, potranno verificarsi anche mareggiate.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile sul basso Tirreno con qualche piovasco sulla Campania e la Calabria. Più sole altrove salvo fenomeni diurni su Lucania e Salento. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 29.