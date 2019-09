Avrebbe voluto risparmiare 500 euro, ma in maniera del tutto illecita. A Cerignola, in provincia di Foggia, un uomo di 61 anni, dopo aver preso una multa da 700 euro, ne ha offerti 200 ai carabinieri per ritirare la contravvenzione. I militari lo hanno arrestato per istigazione alla corruzione.

L'alt dei carabinieri

L’uomo, incensurato, è stato fermato dai carabinieri in una strada periferica di Cerignola, mentre stava guidando un mini-van, a bordo del quale viaggiavano anche altre persone. Dopo un primo controllo, militari hanno invitato l’uomo a seguirli in caserma per alcuni accertamenti sul veicolo e sui passeggeri. All’autista del minivan successivamente sono state contestate una serie di violazioni.

L'arresto

Dopo che ha ricevuto la multa da 700 euro, il 61enne ha preso quattro banconote da 50 euro ciascuna e le ha messe tra le mani dei carabinieri, chiedendo loro di “chiuderla lì”. Un gesto che ha peggiorato le cose: l’uomo è stato arrestato e il minivan è stato sottoposto a fermo amministrativo.