Meteo, le previsioni di venerdì 6 settembre

Maltempo soprattutto al Nord per la giornata di venerdì 6 settembre: sono in arrivo acquazzoni e temporali. Piogge sparse previste anche in alcune regioni del Centro e del Sud, ma in casi più isolati. Temperature ovunque in calo con massime comprese tra i 19 e i 29 gradi. Mari mossi su tutte le coste. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Maltempo sparso su tutta l’area settentrionale. Dal mattino nuvole su tutte le regioni con piogge diffuse e temporali locali, specie sulla Liguria. Nel pomeriggio ancora tempo instabile con acquazzoni e temporali, gli episodi più intensi in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Il maltempo proseguirà fino a sera concentrandosi soprattutto sull’area Nord Est. Temperature in forte calo, con massime comprese tra i 19 e i 24 gradi. Venti anche forti da Nord e da Est e mari generalmente molto mossi o agitati.

Le previsioni al Centro

Condizioni variabili al Centro. Al mattino sono previste nubi sia sulle coste che sulle zone interne, con locali piogge su Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio continueranno acquazzoni e temporali sulle zone interne e verso le coste Adriatiche. Le piogge residue della sera si concentreranno soprattutto sulle regioni Adriatiche. Temperature in calo, con massime comprese tra i 22 e i 26 gradi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali e mari mossi o localmente molto mossi. Cielo sereno e 31 gradi a Roma, qualche nuvola e 32 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Condizioni migliori al Sud, nonostante qualche precipitazione. Al mattino sono previste locali piogge sulla Sicilia. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali potranno manifestarsi anche in alcune zone interne delle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, sereno altrove. In serata resteranno nubi sparse ma non sono previsti fenomeni di pioggia. Temperature in calo, con massime comprese tra i 25 e i 29 gradi. Venti deboli o moderati da Ovest e da Sud e Mari da mossi a molto mossi. Cielo sereno a Napoli e a Palermo, con temperature di 28 e 27 gradi.