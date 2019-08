Sarà un weekend di piogge sparse su tutto il Paese, con il meteo che farà sentire l’allontanarsi dell’estate. Da Nord a Sud sono previste precipitazioni, soprattutto sui rilievi nella giornata di sabato 31 agosto e più diffuse in quella di domenica 1 settembre. Le temperature scenderanno soprattutto domenica, con massime che non supereranno i 31 gradi. Venti generalmente deboli e mari poco mossi.

Le previsioni di sabato 31 agosto

Le previsioni al Nord

Sull’area settentrionale le precipitazioni resteranno concentrate per lo più sui rilievi alpini. Al mattino il tempo sarà instabile sulle Alpi occidentali, con cieli sereni altrove. Nel pomeriggio piogge e temporali continueranno a interessare le Alpi e l’Appennino, mentre sul resto delle zone potrebbe esserci qualche innocuo addensamento. In serata ancora precipitazioni sparse sui rilievi, con qualche sconfinamento locale in pianura. Temperature stabili con massime comprese tra i 30 e i 33 gradi. Venti deboli da Nord e mari da poco mossi a mossi. Qualche nuvola e 31 gradi su Milano e Torino.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile anche al Centro, a partire da sabato pomeriggio. Al mattino sarà prevalentemente soleggiato sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico, ma ci saranno alcune precipitazioni sparse sulla Sardegna che peggioreranno nell’arco della giornata. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno soprattutto gli Appennini e qualche nube arriverà sulle coste, ma senza precipitazioni. In serata ancora nuvolosità e piogge sparse, specie sulle zone interne. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 28 e i 33 gradi. Venti deboli da Nord e da Ovest e mari generalmente poco mossi o mossi. A Firenze qualche nuvola e 32 gradi, 31 gradi e cielo sereno a Roma.

Le previsioni al Sud

Anche sull’area meridionale sono previste instabilità durante la giornata. Al mattino sarà generalmente soleggiato su tutte le regioni, ma dal pomeriggio arriveranno acquazzoni e temporali sulle zone interne delle regioni peninsulari e della Sicilia. In serata ancora tempo instabile con precipitazioni sparse ovunque. Temperature stabili con massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Venti deboli dai quadranti Sud Occidentali e mari poco mossi o localmente mossi. Cielo sereno a Napoli e a Palermo, con temperature di 28 e 27 gradi.

Le previsioni di domenica 1 settembre

Le previsioni al Nord

Domenica previste piogge in diverse aree del Nord. Dal mattino acquazzoni sparsi colpiranno le Alpi, l’Appennino e alcune zone della Lombardia. Nel pomeriggio ancora tempo instabile sui rilievi e sulle Prealpi, mentre sulle altre zone sarà prevalentemente soleggiato. Anche in serata le piogge persisteranno sui rilievi, con ampie schiarite altrove. Temperature in calo, con massime comprese tra i 28 e i 31 gradi. Venti deboli da Sud e mari generalmente poco mossi. Previsti 31 gradi e qualche nuvola a Milano, possibili precipitazioni e 30 gradi a Torino.

Le previsioni al Centro

Precipitazioni previste anche sull’area centrale dell'Italia. Al mattino piogge previste sull’Appennino e sulla Toscana e cieli nuvolosi sulle altre regioni. Nel pomeriggio ancora acquazzoni e temporali che potranno raggiungere anche le coste adriatiche. Durante la serata proseguiranno le piogge sparse soprattutto sulle zone interne e su Marche e Abruzzo. Temperature in calo con massime comprese tra i 28 e i 31 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari da poco mossi a mossi. A Firenze e a Roma previsti 31 gradi e cielo sereno.

Le previsioni al Sud

Tempo instabile sul Meridione. Dal mattino previsti cieli nuvolosi su tutta l’area, con possibili piogge sulla Sicilia. Nel pomeriggio previsti rovesci anche di forte intensità che proseguiranno fino a sera tra piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni. Previsto tempo più asciutto sulla Puglia. Temperature in calo con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. Venti moderati da Sud e da Ovest e mari mossi o localmente molto mossi. Qualche nuvola e 27 gradi a Napoli, cielo sereno e 24 gradi a Palermo.