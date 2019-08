Meteo, le previsioni del 29 agosto

Giovedì 29 agosto si sposterà verso il Centrosud il blando vortice che ha colpito il Nord tra martedì e mercoledì 28 agosto. Questo provocherà un incremento dell'instabilità con piogge e temporali dalla Sardegna alla Sicilia, mentre nel pomeriggio sono previsti temporali lungo l'Appennino e sulle zone interne del Centro-Sud Italia, che si attenueranno poi in serata. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Secondo gli esperti, il maltempo dovrebbe abbandonare le regioni del Nord, interessato però dalla coda di un altro fronte in scorrimento a latitudini più settentrionali che porterà temporali lungo le Alpi e in sconfinamento in alcune zone della Lombardia e del Veneto. A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, possibili nubi soltanto nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C. A Torino situazione pressoché identica con una massima di 31°C.

Il tempo al Centro

Al Centro peggioramento netto sulle zone tirreniche e quelle interne adriatiche con fenomeni temporaleschi diurni. Possibili temporali in Sardegna e temperature in calo con massime tra 27°C e 30°C. A Roma nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata. La massima sarà di 31°C, la minima di 22°C. A Firenze cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma possibili addensamenti nel pomeriggio potrebbero portare piccoli rovesci. Temperatura massima di 33°C.

Il tempo al Sud

Al Sud, invece, rovesci al mattino sulla zona nord della Sicilia con instabilità diurna e rovesci o locali temporali sul resto dell’isola e sull’Appennino. Anche qui temperature in lieve calo, massime tra 28°C e 32°C. A Napoli giornata in prevalenza poco nuvolosa, possibilità di nubi sparse soltanto al mattino e temperatura massima che sarà di 28°C. A Palermo, invece, cieli molto nuvolosi o coperti: deboli piogge fino a sera quando sono previste schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 26°C.