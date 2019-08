Il cartello con l’indicazione per il wc che riportava la scritta “uomo-gay-donna”, piazzato in un lido di Ascea, in provincia di Salerno, è stato rimosso. Lo fa sapere l’Arcigay Salerno. “Esprimiamo soddisfazione per la risoluzione di un caso surreale e stravagante che ha suscitato perplessità”, scrive l’associazione in un post su Facebook.

La denuncia di Arcigay Salerno

Era stata la stessa Arcigay Salerno, nella giornata di domenica 25 agosto, a segnalare il caso sui social, postando la foto del cartello. “Ci chiediamo quale sia la funzione di una tale indicazione - aveva denunciato l’associazione - e le ragioni che hanno indotto la proprietà ad un uso arbitrario delle categorie di genere e di orientamento sessuale”.

L’associazione: “Attenzione al linguaggio”

Dopo che il post è stato condiviso diverse volte e la vicenda ripresa da diverse testate locali e nazionali, il cartello oggi, lunedì 26 agosto, è stato eliminato. "Siamo ovviamente soddisfatti - ha dichiarato il presidente di Arcigay Salerno Francesco Napoli - e, pur constatando la buona fede, ribadiamo la necessità di prestare la massima attenzione all'uso di linguaggi relativi alle questioni di identità di genere e orientamento sessuale perché, pur senza volerlo, rischiamo di alimentare discriminazioni e linguaggi offensivi”.