Maltempo su Roma, nubifragio e disagi in diverse zone

Allagamenti, alberi caduti, disagi alla viabilità. Un’ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio su Roma. Diverse le zone della Capitale colpite da forti piogge. Non si registrano feriti. Per il Lazio era stata emessa per oggi un’allerta gialla per temporali, “dal primo pomeriggio e per le successive 6-9 ore” (LE PREVISIONI DEL 25 - E DEL 26).

Disagi per il maltempo in diverse zone di Roma

Tra le aree di Roma più colpite dal nubifragio c’è via Appia Nuova, quadrante est: diverse pattuglie della polizia locale sono intervenute per mettere in sicurezza la zona e coordinare la viabilità. Agenti del gruppo Tuscolano, poi, sono intervenuti nel sottopasso di via dei Laghi, ai Castelli Romani: qui le forti piogge hanno creato numerosi problemi alla circolazione. Situazione critica anche in viale di Tor di Quinto, area nord, dove un albero è caduto sulla strada (senza provocare danni a persone o auto). Sempre nel quadrante nord, a Ponte Milvio, chiuse alcune strade.