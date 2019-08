Compie 110 anni Giovanni Quarisa, il carabiniere più anziano d’Italia

Traguardo importante raggiunto oggi, 24 agosto, da Giovanni Quarisa che compie 110 anni. È lui, infatti, che vanta il triplice "primato" di uomo più vecchio d'Europa, decano d'Italia - sostiene - e carabiniere più anziano ancora in vita. Quarisa è nato il 24 agosto 1909 a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, e ora vive con il suo storico badante a Bassano del Grappa (Vicenza) in una casa di sua proprietà.

Entrò nell’Arma nel 1929

A festeggiare l’evento parenti, amici, alcuni vertici locali dei carabinieri e l'ex sindaco della cittadina del Grappa. Giovanni Quarisa può godere anche della compagnia della sua numerosa discendenza: due figlie (Vilma e Mirella, la più grande oggi ha 79 anni), quattro nipoti e dieci pronipoti, il più piccolo di 5 anni. L’ultracentenario aveva 20 anni quando, nel 1929, entrò nell'Arma dei Carabinieri, mentre nel 1941 partì per la Seconda guerra mondiale e per due anni fu prigioniero a Dubrovnik. Secondo quanto affermato dai suoi familiari, il segreto della sua longevità starebbe nello stile di vita che è descritto come molto moderato pur senza rinunciare a un bicchiere di vino e qualche sigaretta.

Zaia: "Desidero ringraziarla per ciò che ha fatto"

A Quarisa sono arrivati anche gli auguri di Luca Zaia. "Desidero ringraziarla per tutto quello che ha fatto per i nostri territori, da Lei prima vegliati come carabinieri e ora arricchiti con quella tipica saggezza che solo l'età può donarci", si legge in una lettera inviata al festeggiato dal presidente della Regione Veneto. A Quarisa sono giunti anche gli auguri del comandante generale dei carabinieri, Giovanni Nistri.