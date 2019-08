Meteo, le previsioni del 23 agosto

Temperature ancora nella media estiva, ma comunque in ribasso rispetto ai giorni precedenti. Venerdì 23 agosto sarà in generale per l'Italia caratterizzato da un meteo variabile, con il sole che si alternerà a piogge in molte zone del Belpaese. Tempo incerto soprattutto al Nord e al Centro dove sono previste precipitazioni su più aree, dovrebbe andar meglio al Sud dove il cielo dovrebbe mantenersi sereno per buona parte della giornata (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord variabile con rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, in parziale estensione alle pianure. Qualche fenomeno al mattino sulla Romagna. Temperature in calo, massime tra 27 e 31. Una massima di 31 gradi dovrebbe essere raggiunta anche a Milano, dove è prevista una giornata soleggiata e a Torino, dove non è esclusa qualche precipitazione.

Le previsioni al Centro

Al Centro parzialmente soleggiato ma con temporali diurni sui settori interni in locale sconfinamento sull'alto versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 28 e 32. Temperatura quest'ultima che si toccherà a Firenze, dove il cielo potrebbe essere velato. A Roma, invece, sono previsti 31 gradi di massima e cielo prevalentemente sereno.

Le previsioni al Sud

Al Sud mattinata soleggiata, più nubi e locali rovesci temporaleschi pomeridiani sulle aree interne montuose. Temperature in lieve flessione, massime tra 29 e 33. A Napoli si raggiungeranno i 28 gradi in una giornata che si preannuncia soleggiata. A Palermo sono previsti 27 gradi di massima e velature sparse.