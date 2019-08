Dopo 19 giorni potrebbe arrivare la svolta nella vicenda della Open Arms. A quanto si apprende, le oltre 80 persone ancora a bordo della nave della Ong potrebbero essere portate in Spagna dalla nave Dattilo della Guardia Costiera. La tensione a bordo della Open Arms è altissima: una decina di migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere a nuoto la riva di Lampedusa, distante circa 700 metri, e sono stati poi recuperati dalla Guardia costiera che li ha portati sul molo della Madonnina. Poco dopo altri 5 si sono lanciati in mare dall'imbarcazione e sono stati soccorsi dalla Guardia costiera e accompagnati in porto.

Già in mattinata un uomo si era buttato in acqua ed era stato recuperato dalla Guardia Costiera, replicando quanto accaduto anche nei giorni scorsi. "La situazione è fuori controllo", ha scritto la Ong su Twitter. "Inizia così il 19esimo giorno di sequestro", ha commentato invece il fondatore della Ong Oscar Camps, che ha ribadito: "A bordo c'è ormai una situazione insostenibile". "La situazione è esplosiva, devo riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male", ha detto il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patroggio, che sta partendo per Lampedusa. "L'impegno e l'attenzione sono massimi per l'incolumità delle persone". Ieri sera, altri nove migranti sono stati fatti sbarcare dalla Open Arms: otto per motivi di salute, una donna per accompagnare il marito. (Le telecamere di Sky Tg 24 si avvicinano alla nave: VIDEO)

I soccorritori: hanno rischiato di annegare

I primi migranti che si sono gettati in mare per raggiungere la riva sono stati accolti sul molo dai medici del Poliambulatorio e dai soccorritori, che hanno spiegato che chi si è buttato ha rischiato di annegare a causa del mare agitato e del forte vento.

Salvini: "Non siamo più il campo profughi d'Europa"

Intanto sulla vicenda è intervenuta di nuovo la Spagna, con il governo di Madrid che ha assicurato che offrirà una soluzione a Open Arms "nelle prossime ore". Secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia, la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles ha sottolineato che si tratta di una situazione di "emergenza umanitaria" e che la Spagna "non guarderà dall'altra parte come sta facendo il ministro Matteo Salvini". Immediata la replica del leader della Lega: "Ong spagnola, nave spagnola, porto spagnolo: giusto così. La coerenza e la fermezza italiane pagano, non siamo più il campo profughi d'Europa".

Camps: "Non facciamo politica, salviamo vite umane"

I migranti a bordo della nave, spiega Camps, "sono sfiniti, e anche l'equipaggio è allo stremo delle forze. E poi l'imbarcazione avrebbe bisogno di una revisione. L'unico porto sicuro è quello di Lampedusa". L'Italia ha offerto "acqua, carburante, viveri per partire verso la Spagna. Ma lo ripeto ancora una volta, non siamo in grado di viaggiare. E poi noi non siamo un taxi, non facciamo trasporti", chiarisce Camps. A chi lo accusa di fare politica, poi, risponde: "Non facciamo politica, salviamo vite umane". Secondo Camps, l'Italia "deve assumersi le sue responsabilità. Perché la Spagna ha detto che è disponibile a prenderli i migranti, ma l'Italia non vuole farli sbarcare. E, invece, sarebbe logico, degno e normale fare arrivare i migranti su quella costa che si trova a 800 metri da dove siamo adesso". Dopo lo sbarco, i migranti "sarebbero trasferiti all'hotspot e il giorno seguente un aereo potrebbe accompagnarli in Spagna. E da lì verso i Paesi che si sono detti disponibili all'accoglienza".

Migranti con sintomi di depressione e problemi psicologici

Tra le nove persone che sono state fatte scendere dalla nave lunedì sera, due sono state ricoverate; un uomo per un’aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. Entrambi sono stati poi portati nell'hotspot, dove erano già stati trasferiti gli altri 7: uno di loro ha la scabbia, gli altri sei avrebbero sintomi di depressione e problemi psicologici. "Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo - scrive la Ong su Twitter - è incapace di provare empatia per il dolore degli altri". (L'APPELLO DI RICHARD GERE)

Toninelli: li portiamo noi in Spagna. La Ong rifiuta

Ieri la Ong, dopo un iniziale rifiuto, ha aperto all'ipotesi di approdare in un porto delle Baleari, e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, su Facebook, ha annunciato: “A questo punto facciamo un ulteriore passo in avanti: siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia Costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms". Ma la Ong ha dato riposta negativa e ha avanzato due proposte: il trasferimento dei naufraghi in aereo o con traghetti di linea. "Per dare dignità a queste persone potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid - è l'idea lanciata da Camps e Gatti - Affittare un Boeing per 200 persone costa 240 euro a passeggero". L'alternativa, proposta dalla Ong, è l'uso di traghetti, e non di navi militari, "per fare viaggiare queste persone, stremate, in condizioni umane".

Data ultima modifica 20 agosto 2019 ore 13:52