Meteo, le previsioni del 21 agosto

La giornata di mercoledì 21 agosto sarà piovosa nelle regioni del Nord, ma prevalentemente serena sul resto del Paese. Le temperature non subiranno grosse variazioni e le massime non supereranno i 35 gradi. Mari generalmente mossi sulle coste, con venti per lo più deboli. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Attesi diversi rovesci sull’area settentrionale. Dal mattino piogge e acquazzoni locali si concentreranno soprattutto sulle zone alpine, con cieli nuvolosi altrove. Nel pomeriggio continuerà l’instabilità con temporali che raggiungeranno anche gli Appennini e la pianura. Il maltempo in serata persisterà a Nord Ovest con fenomeni anche intensi. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 29 e i 33 gradi. Venti deboli da Nord e da Est con mari da mossi a molto mossi. Su Milano e Torino i cieli resteranno prevalentemente sereni con una temperatura di 31 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo più stabile al Centro. Dal mattino è previsto sole prevalente sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Anche nel pomeriggio sarà asciutto su tutte le regioni, salvo qualche locale addensamento sugli Appennini che potrebbe provocare alcuni acquazzoni. Cieli sereni in serata, con locali piogge solo in Umbria. Temperature in calo con massime comprese tra i 30 e i 34 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari poco mossi o localmente mossi. Qualche nube e 32 gradi a Firenze, 31 gradi e cielo sereno a Roma.

Le previsioni al Sud

Prevalentemente sereno anche al Sud. Dal mattino sarà soleggiato, tranne che per qualche innocua nube sulla Sicilia. Nel pomeriggio il tempo resterà stabile ovunque, con alcuni addensamenti solo sulle zone interne. Asciutto anche in serata su tutte le regioni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 31 e 35 gradi. Venti deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente poco mossi o mossi. Cieli sereni a Napoli e Palermo con temperature di 28 e 27 gradi.