Le spiagge sarde continuano a essere saccheggiate. Solo nelle ultime settimane, gli agenti della security all'aeroporto di Elmas a Cagliari hanno recuperato circa 200 kg di granelli di quarzo rubati dalla spiaggia di Is Arutas, in provincia di Oristano. Pochi giorni fa, invece, agli imbarchi del porto di Porto Torres erano stati sequestrati 40 kg di sabbia bianca portata via dai litorali di Chia da una coppia francese. Il tutto mentre proseguono senza sosta le denunce e le campagne di sensibilizzazione per la tutela del territorio e, su Facebook, l'associazione "Sardegna rubata e depredata" ha lanciato un appello al direttore dell'Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre e al Comune di Cabras (di cui fa parte Is Arutas): "Appare improcrastinabile istituire il numero chiuso su quelle spiagge che non possono reggere un impatto antropico così invasivo”.

Sequestrate una cinquantina di bottiglie

Gli agenti dello scalo di Elmas hanno sequestrato di recente una cinquantina di bottiglie di plastica contenenti i granelli di quarzo di Is Arutas che ora saranno restituiti alla collettività, ma sono diverse le segnalazioni alle autorità competenti sui furti nelle spiagge della Sardegna. "È solo una minima parte di quella che in realtà sparisce per sempre portata via con i traghetti", ha spiegato su Fb l'associazione "Sardegna rubata e depredata".

"Custodi di un tesoro impareggiabile da proteggere"

Nel post, dal titolo "Collezione estate 2019", si critica "il palese fallimento della vostra politica di tutela di un patrimonio naturale unico ed irripetibile" sottolineando che "siete i custodi di un tesoro di impareggiabile bellezza, da valorizzare e proteggere con ogni mezzo, ma vi accontentate dei lauti proventi derivanti dai parcheggi a pagamento e dalle multe. Svegliatevi adesso perché è già tardi".

Sabbia bianca stipata in un Suv

Solo qualche giorno fa, c'è stato il sequestro, da parte dei militari della Guardia di Finanza di Porto Torres, di quasi 40 kg di sabbia bianca asportata dalle spiagge sarde. La refurtiva è stata trovata nel corso dei controlli all'imbarco dal traghetto diretto a Tolone, in Francia. Nel portabagagli di un Suv sono state recuperate 14 bottiglie di colore trasparente, contenenti sabbia sottratta dalla spiaggia di Chia, una delle più belle della Sardegna. Una coppia di francesi è stata denunciata per furto aggravato dal fatto di aver sottratto un bene destinato alla pubblica utilità. I due hanno dichiarato di non sapere di aver commesso un illecito e che il loro intento era solo di portar via un ricordo della vacanza sull'isola, ma ora rischiano la reclusione da uno a sei anni.