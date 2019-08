Ancora 107 persone si trovano a bordo della Open Arms, ormai da 18 giorni e in una situazione difficile sotto il profilo della resistenza fisica e mentale ( Le telecamere di Sky Tg 24 si avvicinano alla nave: VIDEO ) in attesa di una autorizzazione allo sbarco che non si sa se e quando arriverà. Intanto i 24 minori sbarcati il 17 agosto oggi lasciano Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle (Agrigento). Da qui alcuni verranno trasferiti in centri di accoglienza per minori; per altri, che hanno dichiarato di avere almeno 18 anni, le condizioni cambieranno.