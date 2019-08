Michele Battiato, fratello dell'artista, assicura: "La villa non è in vendita, c'è stato un equivoco", dice sulle pagine di Repubblica, per mettere così fine a un tam tam originato da alcuni annunci di vendita circolati nei mesi scorsi. Annunci che avevano per oggetto Villa Grazia, la storica residenza a Milo, nel catanese, dell'artista, luogo che è stato la culla di alcuni dei suoi capolavori.

La preoccupazione per la vendita e il comitato dei cittadini

L'ipotesi della vendita di un luogo tanto simbolico per la storia della musica italiana aveva subito scatenato la preoccupazione di molti, a cominciare dal primo cittadino di Milo, Alfio Fiorentino, che assieme a cittadini e appassionati di musica in tutta Italia aveva dato vita al comitato Milo e Franco Battiato, chiedendo a gran voce che la Villa fosse destinata a casa-museo e lanciando una petizione su change.org in cui si chideva anche l'intervento della Siae.

Le rassicurazioni del fratello: Nessuna vendita

Non ci sarà nessuna vendita, dice il fratello dell'artista Michele Battiato a Repubblica: "La casa resta a Farnco, non c'è alcuno progetto in tal senso", spiega, ma dalle sue parole traspare anche un certo fastidio perchè, aggiunge sempre parlando al quotidiano, "non vogliamo dare spazio a polemiche né tanto meno discutere di faccende che riguardano la famiglia".