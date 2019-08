La nave spagnola Open Arms è ferma da 17 giorni davanti a Lampedusa con 134 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nella tarda mattinata cinque migranti si sono gettati in mare ( GUARDA IL VIDEO ) per cercare di raggiungere l'isola ma sono stati recuperati. Intanto, la Spagna ha offerto il porto di Algeciras per far attraccare la nave, ma per la ong " sette giorni di navigazione sono troppi ". C'è attesa anche per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata. Sempre ieri, 28 minori non accompagnati , dopo un lungo scambio di battute tra il premier Conte e il vicepremier Salvini, sono stati fatti sbarcare ( IL VIDEO DELLO SBARCO ).