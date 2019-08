Open Arms è davanti a Lampedusa, dopo che il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli non hanno firmato il secondo divieto di ingresso chiesto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il primo decreto del Viminale era stato invece "bocciato" dal Tar del Lazio. La nave con i 147 migranti a bordo (di cui circa 30 minori) da 14 giorni è così entrata in acque territoriali italiane, ma non ha ancora il via libera per lo sbarco. L'imbarcazione della Ong spagnola è al centro dell'ennesimo scontro tra le due ormai ex forze alleate di governo, col premier Giuseppe Conte che ha scritto una 'lettera aperta' in cui critica duramente l'operato di Salvini. In tarda serata, sbarcano in 9 per motivi di salute.

Il nuovo scontro sui migranti

I migranti sono a bordo di Open Arms da 14 giorni, in attesa di un approdo. L'Ong spagnola su Twitter stamattina ha annunciato: “Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo. Non abbiamo permesso per entrare in porto. Una lunga notte, ma alla fine ci avviciniamo”. Ieri il Tar ha infatti disposto la sospensione del divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. Il Viminale ha contestato la decisione e proporrà un ricorso urgente al Consiglio di Stato.

Come funziona l’accesso in porto

Il decreto sicurezza bis prevede che il divieto di ingresso sia deciso dal Viminale "di concerto con il Ministro della Difesa e con quello delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze" e poi comunicata "al Presidente del Consiglio dei ministri". Resta invece il mancato permesso di sbarco. Questo infatti deve essere autorizzato dalla Prefettura, in questo caso quella di Agrigento, dunque in sostanza dal Viminale. La Prefettura poi predisporrà la macchina organizzativa. In alcuni casi precedenti, l'ultimo quello della Sea Watch e prima ancora della Alex, lo sbarco dei migranti è avvenuto dopo che l'autorità giudiziaria aveva posto sotto sequestro l'imbarcazione ed aperto un fascicolo d'indagine: lo sbarco in questa fattispecie è stato conseguenza del sequestro della nave, atto istruttorio necessario per accertare gli ipotizzati reati.

Conte: "Sei Paesi Ue pronti ad accogliere migranti Open Arms""

Nella 'lettera aperta' pubblicata su Facebook in cui viene attaccato Salvini, Conte ha anche fatto sapere che Francia, Germania, Romania, Portogallo, Spagna e Lussemburgo sono disponibili ad accogliere i migranti di Open Arms.

Trenta: "La politica non può mai perdere l'umanità"

"La politica non può mai perdere l'umanità. Per questo non ho firmato", ha detto il ministro Trenta, spiegando i motivi che l'hanno spinta a non avallare il nuovo decreto di Salvini. "Ho preso questa decisione - ha aggiunto - motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo".

Salvini: "Umanità non significa aiutare trafficanti"

"Umanità non significa aiutare trafficanti e Ong", le ha risposto Salvini. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani", ha risposto il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando le parole della collega alla Difesa Elisabetta Trenta.

Toninelli: "Non ho firmato secondo stop Open Arms"

Anche Toninelli su Facebook ha raccontato la sua versione della vicenda Open Arms: "Avevo già firmato il decreto di Salvini che vietava l'ingresso della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato anche stavolta, per ribadire che chi non rispetta il diritto del mare non può sbarcare in Italia. Quel decreto è stato bocciato dal Tar ed emetterne un altro identico esporrebbe la parte seria del Governo, che non è quella che ha tradito il contratto, al ridicolo. Questo non significa che dobbiamo accogliere tutti i migranti della Open Arms".

