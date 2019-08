Ha sparato ai genitori e poi si è tolto la vita. David Pancheri, 45 anni, avrebbe ucciso i genitori - Giampietro, di 79 anni e Adriana Laini di 72 anni - a colpi di pistola nella loro casa di Romallo, nella Val di Non trentina, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. A trovare nell’appartamento i tre corpi senza vita di padre, madre e figlio è stato un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

In una lettera ha chiesto scusa a tutti

A quanto sembra, la tragedia si sarebbe consumata in mattinata. Pancheri ha chiesto scusa a tutti e ha spiegato i motivi del suo gesto in una lettera ritrovata dagli inquirenti. L'uomo, da qualche anno, viveva a Milano ed era tornato in Trentino per trascorrere le vacanze. L'arma del delitto sarebbe una pistola regolarmente detenuta, forse dal padre.