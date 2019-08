Ha sparato ai genitori e poi si è tolto la vita. David Pancheri, 45 anni, avrebbe ucciso i genitori - Giampietro, di 79 anni e Adriana Laini di 72 anni - a colpi di pistola nella loro casa di Romallo, nella Val di Non trentina, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. A trovare nell’appartamento i tre corpi senza vita di padre, madre e figlio è stato un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. A quanto sembra, la tragedia si sarebbe consumata in mattinata. L'uomo da qualche anno viveva a Milano ed era tornato in Trentino per trascorrere le vacanze.

Dinamica ancora poco chiara

Secondo quanto riferisce L’Adige, la coppia di genitori aveva più di 70 anni. Il padre, originario del paese, si era trasferito a Milano, dove viveva con la moglie, ma tornava spesso a Romallo, soprattutto nei periodi di ferie. La coppia sarebbe stata uccisa, secondo le prime ricostruzioni, con un’arma da fuoco, probabilmente una pistola, che il figlio avrebbe poi usato per togliersi la vita. Al momento, specifica Il Dolomiti, l'area intorno alla casa, che si trova nei pressi della canonica del paese, è stata transennata per permettere lo svolgimento delle indagini.