Quella di domenica 11 agosto sarà una giornata di tempo afoso e caldo praticamente su tutta l'Italia. Le uniche precipitazioni previste si concentreranno sull’area alpina occidentale. Le temperature aumenteranno con massime fino a 40 gradi. Ovunque venti deboli e mari generalmente poco mossi. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Tempo variabile sull’area settentrionale. Al mattino sarà prevalentemente asciutto e soleggiato, ma sulle Alpi tra Piemonte e Lombardia potrebbe esserci qualche rovescio. Un’instabilità che si intensificherà nel pomeriggio con acquazzoni e temporali che scenderanno anche a valle. In serata continueranno possibili piogge residue su Alpi e alte pianure occidentali, cieli sereni altrove. Temperature in aumento con temperature comprese tra 32 e 37 gradi. Venti deboli da Nord e mari da poco mossi a calmi. Cielo sereno e 31 gradi a Milano, stessa temperatura e qualche nuvola su Torino.

Le previsioni al Centro

Previsto tempo sereno al Centro. Dal mattino sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne. Condizioni di stabilità che si rinnoveranno nel pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. In serata ancora cieli sereni ovunque, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature in aumento con massime comprese tra i 35 e i 40 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o calmi. A Roma 31 gradi e cielo sereno, qualche nuvola e 32 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Afa su tutto il Meridione. Tempo stabile e soleggiato dal mattino, con solo qualche nube sulle coste tirreniche. Tempo caldo che proseguirà nel pomeriggio su tutte le regioni e che resterà stabile fino a sera. Temperature in aumento con massime tra i 35 e i 39 gradi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord orientali e mari poco mossi o localmente mossi. Cielo sereno a Napoli e a Palermo, con temperature di 28 e 27 gradi. Picchi di calore nelle zone interne delle isole. La Protezione Civile ha diramato un’allerta in Sardegna e il ministero della Salute ha indicato bollino rosso per domenica in 8 città, non solo al Sud: Campobasso, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma.