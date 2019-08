In piena stagione turistica estiva è stato organizzato un doppio sciopero dei piloti della Ryanair basati in Gran Bretagna. L'agitazione è stata proclamata per protestare contro il trattamento economico e per il comportamento antisindacale attribuito all'azienda irlandese e durerà 48 ore dal 22 al 23 agosto e 60 ore tra il 2 e il 4 settembre.

I disagi e la motivazione

Lo sciopero è stato fissato dal sindacato autonomo di categoria Balpa (British Airline Pilots Association). Sono previsti numerosi disagi per i passeggeri dei voli della compagnia low cost che collegano il Regno Unito con vari Paesi europei e non solo, inclusi diversi scali italiani. L'azione è stata decisa, dopo "decenni di rifiuti dell'azienda di firmare accordi sindacali", sulla base di varie contestazioni sul calcolo delle pensioni, sulle garanzie assicurative, sui benefici legati alla maternità o alla paternità, su rimborsi e sulla struttura dei salari. Ad agosto nel Regno Unito è in programma anche uno sciopero dei piloti della British Airways, promosso sempre dalla Balpa.