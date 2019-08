Sarà un fine settimana di gran caldo in tutta la Penisola. È infatti previsto l’arrivo di una nuova ondata di calore, specialmente sulle regioni del Nord. Temperature massime in aumento ovunque. Uniche perturbazioni previste: qualche rovescio diurno sulle Alpi e innocui annuvolamenti sui rilievi del Sud Italia. I venti saranno deboli su tutte le regioni e i mari in generale poco mossi, eccetto Adriatico meridionale, Ionio e Stretto di Sicilia previsti mossi.

Le previsioni al Nord

L’alta pressione che persiste sul Nord Italia è garanzia di tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata. Fanno eccezione annuvolamenti sparsi sulle aree alpine centro-occidentali che lungo i rilievi si trasformano in addensamenti compatti con rovesci e temporali diurni. Prevista una nuova ondata di calore, con temperature in aumento e le massime che si attestano tra i 33 e 38 gradi. A Milano il cielo non sarà del tutto sereno ma presenterà qualche innocua nube sparsa. Le temperature toccheranno i 33 gradi nelle ore più calde. Situazione simile a Torino con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata e il termometro che arriva a 32 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro previsto cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni con la persistenza dell'anticiclone. Anche qui le temperature sono in aumento, con le massime che arrivano tra i 33 e 38 gradi. Ancora più alte in Sardegna. A Firenze non ci saranno nuvole né foschie ma cielo sereno con le temperature tra i 22 gradi (la minima) e i 35 (la massima). Cielo sgombro anche a Roma, dove le temperature massime arriveranno a toccare i 36 gradi.

Le previsioni al Sud

Il cielo sereno caratterizzerà il sabato anche su tutte le regioni del Sud, salvo innocui annuvolamenti diurni sulle coste tirreniche della Calabria al primo mattino e in tarda serata. Qualche annuvolamento anche sui rilievi. Temperature in aumento: al Sud le massime si attesteranno tra i 35 e i 40 gradi, con valori localmente inferiori lungo le coste. Poche nubi previste in mattinata a Palermo, per il resto cielo sereno e temperature tra i 26 e i 30 gradi. Niente nuvole a Napoli, dove la colonnina di mercurio non scenderà sotto i 25 gradi.