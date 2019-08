Un maxi incendio è divampato nella notte tra l'8 e il 9 agosto in un magazzino a Faenza, in provincia di Ravenna. Ancora ignote le cause, sul posto sono intervenute squadre dei vigili del Fuoco anche da Ravenna, Forlì e Bologna, carabinieri, polizia e tecnici Arpae, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna. Il sindaco Giovanni Malpezzi su Facebook: "L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica".

Alte colonne di fumo

Il rogo ha incendiato il magazzino della logistica "Lotras". Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. I vigili del Fuoco, su Twitter, hanno pubblicato le foto del loro intervento spiegando che sul posto ci sono "sette squadre al lavoro". Momentaneamente, per agevolare le operazioni, gli agenti hanno chiuso la strada interessata dall'incendio.

Il sindaco ai cittadini: "Uscite solo se necessario"

Malpezzi, intanto, ha chiesto ai concittadini di uscire solo se strettamente necessario, di non avvicinarsi in alcun modo alla zona del rogo e di chiudere bene porte e finestre. Nei commenti al post del sindaco alcune persone scrivono che l'alta colonna di fumo è visibile anche da Forlì. Nelle foto condivise dagli utenti si vede una grossa nube scura che si leva verso l'alto. A causa dell'incendio, inizialmente, era stata interrotta anche la linea ferroviaria Faenza-Ravenna-Lavezzola, sostituita da autobus alternativi. Ora è stata ripristinata.