Meteo, le previsioni del 9 agosto

Sole e bel tempo un po' su tutta la Penisola e sulle isole per l'inizio del weekend. Venerdì 9 agosto torna il sereno sull'Italia salvo qualche lieve nuvolosità al Nord e lungo l'Appennino. Previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore per sabato e domenica che potrebbe far salire anche la quota dello zero termico, cioè zero gradi centigradi, sulle Alpi a 4.600 metri. "Si tratta di un dato anomalo per il periodo - ha detto Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr - dovuto al fatto che le temperature saranno più alte della media di 5 gradi, passando da 31-32 di valore massimo a 36-37. Episodi di questo tipo, dal 2000 in poi, non sono però più eccezionali ma continuano a essere sempre più frequenti". Il caldo che arriverà nel weekend fino a lunedì è causato dal rinforzo dell'alta pressione di origine africana e sarà comunque meno intenso dei precedenti. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Il 9 agosto si rinforza l'anticiclone che garantirà stabilità atmosferica portando cielo sereno o poco nuvoloso non solo su coste e la Val Padana ma anche sulle Alpi. In rialzo le temperature con massime tra i 30°C e i 35°C. Allerta meteo per afa a Milano dove si passerà da una minima di 23°C a una massima di 32°C con prevalenza di bel tempo. Torino si sveglierà con qualche nube al mattino a cui faranno seguito schiarite. Giornata afosa anche nel capoluogo del Piemonte con punte fino a 31°C.

Le previsioni al Centro

Sole anche nelle regioni centrali salvo annuvolamenti diurni sull'Appennino e locali brevi temporali sui rilievi della Toscana. Le massime oscilleranno tra i 29°C e i 34°C. Bel tempo e giornata soleggiata sia a Roma che a Firenze con allerta afa in entrambe le città e massime fino a 35°C.

Le previsioni al Sud

Giornata soleggiata anche al Sud su tutte le regioni, a eccezione di leggeri annuvolamenti diurni sui monti. Il termometro raggiungerà tra i 30°C e i 35°C con valori superiori sulla Sicilia. Cielo sereno e mare poco mosso a Napoli con allerta afa e temperatura tra i 24°C e i 32°C, caldo afoso anche a Palermo, dove prosegue l'allerta arancione per l'ondata di calore con temperature massime percepite fino a 37°C.