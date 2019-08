E' morto l'ex ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni

E' morto a 76 anni Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell’Economia. Banchiere ed economista, aveva guidato il ministero di via XX Settembre nel governo Letta, tra il 28 aprile 2013 e il 22 febbraio 2014. Dall’aprile dello scorso anno era presidente del Consiglio d’amministrazione di Unicredit. Saccomanni si è sentito male intorno alle 13mentre era al mare vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura. Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto, il presidente di Unicredit era steso sugli scogli, già in arresto cardiaco. Le manovre di rianimazione non ono state sufficienti.

La carriera

Saccomanni ha lavorato a lungo in Banca d’Italia, dove era entrato da giovane dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, fino a diventare direttore generale nel 2006.Si era specializzato in economia monetaria e internazionale presso la Princeton University, nel New Jersey.