Almeno fino a giovedì, l'Italia continua a essere spaccata in due sulle condizioni climatiche. Domani, mercoledì 7 agosto, persistono i temporali al Nord e in parte del Centro, mentre al Sud ci sarà un'intensificazione del caldo. Mercoledì e la notte di giovedì il temporaneo calo della pressione atmosferica nel Settentrione favorirà la formazione di acquazzoni e temporali anche sulle medio-basse pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria di Levante e alta Toscana. Le temperature restano comunque alte in previsione di un weekend "bollente" su tutto il Paese (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord domani il tempo sarà variabile con locali temporali su Alpi, Prealpi e pedemontane che si propagheranno in serata alle pianure adiacenti. Condizioni climatiche migliori altrove, ma con temperature che resteranno alte con massime tra i 31°C e i 36°C. Pioggia e temporali a Milano soprattutto nel pomeriggio, la temperatura varierà tra i 21°C e i 29°C. Deboli rovesci pomeridiani anche a Torino, con una massima fino a 27°C.

Le previsioni al Centro

I cieli saranno poco nuvolosi con velature in transito al Centro, specie tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Maggiori addensamenti la notte con i primi fenomeni sull'alta Toscana. Caldo ovunque con massime tra i 31°C e i 36°C. A Roma splenderà il sole con lievi velature nel pomeriggio e una massima fino a 34°C. Allerta meteo per afa a Firenze dove si toccheranno i 35°C. La giornata sarà parzialmente nuvolosa con addensamenti in serata.

Le previsioni al Sud

Al Sud persiste il bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni e sole splendente, qualche nuvola sull'Appennino. L'asticella del termometro sarà in rialzo con punte tra i 32°C e i 37°C. Sereno o poco nuvoloso il cielo di Napoli, con mare poco mosso e caldo fino a 30°C. Clima quasi identico a Palermo, con sole splendente alternato a lievi velature per tutta la giornata.