Il maltempo ha colpito ancora la zona del Lecchese, in particolare Casargo, dove si registrano smottamenti ed esondazioni di un torrente per via delle forti piogge. Due famiglie sono state evacuate e un'anziana di 87 anni ha avuto un malore. Danni ingenti nella frazione montana di Codesino di Casargo, dove alcune auto in sosta sono state investite dal fango. Sul posto sono arrivate le unità di pronto intervento, supportate da due elisoccorso. Si tratta di una nuova emergenza in Valsassina e in Valvarrone, zone montane della provincia, sotto pressione ormai da mesi a causa di esondazioni e frane. Tutta la zona è in allerta, ma l'attenzione è puntata anche sui centri dell'alto ramo lecchese del Lago di Como, già colpiti dalle alluvioni delle scorse settimane.

Un'immagine della zona colpita dal maltempo pubblicata dall'account Twitter @sosemergenza

Gravi danni a Casargo. Chiusa la strada provinciale 67

A Casargo, inoltre, sono state inviate diverse unità dei Vigili del fuoco, anche per verificare la situazione per gli abitanti. Come scrivono alcuni giornali locali, alcune vie e spazi interni al paese sono stati spazzati via e i danni sono gravi. Il sindaco di Crandola, paese della zona, Matteo Manzoni, ha detto a LeccoNotizie: “La situazione a Casargo è drammatica, più di quanto accaduto l’ultima volta, al momento non ho notizie di feriti ma sul posto ci sono diversi mezzi di soccorso. Attendiamo notizie”. Molto colpita la zona delle scuole. Disagi anche per il traffico della zona: la strada provinciale 67, che da Taceno sale verso Premana, è stata chiusa per via delle inondazioni.

Un'altra immagine da Casargo postata su Facebook da Sos emergenza

Data ultima modifica 06 agosto 2019 ore 21:38