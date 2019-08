Quella di lunedì 5 agosto sarà una giornata di sole su tutto il Paese. Locali rovesci interesseranno soltanto alcuni rilievi alpini e appenninici e piccole aree nell'entroterra. Sono previsti ovunque venti deboli, mari poco mossi al Nord e al Centro, più mossi al Sud. Le temperature saliranno con massime generalmente comprese tra i 29 e i 34 gradi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Il tempo sarà prevalentemente sereno su tutta l’area settentrionale. Ci sarà qualche nube sparsa su Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma sarà soleggiato e asciutto altrove. Condizioni che resteranno stabili anche nel pomeriggio, con l’eccezione di qualche pioggia e temporale sui rilievi delle Alpi e dell’Appennino. In serata i cieli resteranno sereni su tutte le regioni. Temperature in aumento con massime comprese tra 29 e 34 gradi. Venti deboli da direzioni variabili e mari poco mossi o localmente mossi. A Milano e a Torino ci saranno 31 gradi e cieli prevalentemente sereni.

Le previsioni al Centro

Cieli generalmente soleggiati anche al Centro a partire dal mattino, con nessuna precipitazione prevista. Nel pomeriggio piogge e temporali locali interesseranno solo alcune zone interne del Lazio e dell’Abruzzo. Anche in serata il tempo rimarrà sereno su tutte le regioni. Temperature in aumento con massime comprese tra 29 e 34 gradi, con punte superiori in Sardegna. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali e mari poco mossi o localmente mossi. Cielo sereno e 31 gradi a Roma, qualche nube e 32 gradi su Firenze.

Le previsioni al Sud

Bel tempo anche nel Meridione. Al mattino non sono previste precipitazioni, i cieli saranno sereni quasi ovunque, con alcuni addensamenti sulla costa tirrenica. Nel pomeriggio qualche pioggia locale potrà interessare la Campania, la Basilicata e la Calabria, ma altrove resterà asciutto. Condizioni di stabilità che si rinnoveranno in serata su tutte le regioni. Temperature in aumento con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia. Venti deboli prevalentemente da Nord Ovest e mari mossi o localmente molto mossi. Cieli sereni a Napoli e a Palermo, con temperature di 28 e 27 gradi.