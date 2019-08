Basilicata, non si apre il paracadute: muore un 45enne a Lavello

Tragedia questa mattina nella zona di Lavello, in provincia di Potenza, dove un paracadutista professionista, originario di Bari, di 45 anni è morto durante un lancio di esercitazione. L'aereo era decollato poco prima da una pista che si trova nella zona ed è frequentata abitualmente da paracadutisti sportivi. Quando si è lanciato nel vuoto, però, il paracadute non si è aperto e l'uomo si è schiantato al suolo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare e quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto.