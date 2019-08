La giornata di venerdì 2 agosto sarà piovosa soprattutto al Nord, con piogge e temporali che colpiranno per la maggior parte il Triveneto. Rovesci previsti anche in alcune regioni del Centro. Tempo più sereno al Sud dove sono attese temperature fino a 40 gradi in Puglia e in Sicilia. Temperature in diminuzione al Nord. Mari mossi su tutte le coste (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Il tempo sarà instabile su tutta l’area settentrionale. Dal mattino piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto la Lombardia e le regioni del Nord-Est. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno a intensificarsi soprattutto su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le piogge continueranno fino a sera colpendo anche l’Emilia Romagna. Temperature in diminuzione con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. Previsti 31 gradi e qualche nuvola su Milano e Torino.

Le previsioni al Centro

Condizioni variabili sul Centro, cieli nuvolosi e piogge sparse. Dal mattino locali precipitazioni interesseranno solo Umbria e Toscana, nuvoloso altrove ma senza rovesci. Nel pomeriggio le piogge arriveranno anche nel Lazio. In serata continueranno temporali in Umbria e poi raggiungeranno le Marche. Nubi sparse altrove. Temperature stabili con massime generalmente comprese tra i 28 e i 33 gradi. Venti deboli da Sud e da Sud Est, mari mossi o molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 32 gradi a Firenze, 31 gradi e cielo sereno a Roma.

Le previsioni al Sud

Cieli generalmente sereni al Sud, con qualche precipitazione locale. Tempo stabile e soleggiato dal mattino, salvo qualche nube su Campania e Molise. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare con qualche pioggia sulla Campania, asciutto altrove. Anche in serata tempo sereno o poco nuvoloso, sia sulle regioni peninsulari che sulla Sicilia. Temperature in aumento con massime generalmente comprese tra i 30 e i 35 grad. Venti deboli o moderati di direzione variabile e mari mossi o localmente molto mossi. Cieli sereni a Napoli e a Palermo, com temperature di 28 e 27 gradi.