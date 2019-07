"Ho visto la foto di Natale Hjorth bendato che girava sui vari siti. Sono molto preoccupato per la salute di mio figlio e spero che sia assistito da un medico. Mia moglie è disperata. Siamo stati rassicurati e ci è stato detto che non è stato maltrattato". A parlare, attraverso fonti legali, è Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato a Roma il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega (COSA SAPPIAMO FINORA - LA CAMERA ARDENTE - I FUNERALI - L'UOMO CON LO ZAINO: "NON SONO UN PUSHER"). Il riferimento è all’immagine scattata in caserma - e diffusa prima su alcune chat e poi online - che ritrae Christian Gabriel Natale Hjorth, il giovane statunitense che insieme a Finnegan è stato arrestato per l’omicidio, seduto su una sedia ammanettato e bendato, in attesa dell’interrogatorio. Una foto che ha scatenato le polemiche, con il trasferimento del carabiniere autore del gesto che ora è indagato per abuso di autorità e di mezzi di costrizione.

La madre: "Se è stato mio figlio sarà stato terrorizzato"

Ethan Elder è sbarcato oggi a Roma da Oakland e alloggia in un hotel di lusso nella Capitale. La moglie, Leah Lynn Elder, ha rilasciato alcune dichiarazioni a due quotidiani nazionali. La 51enne ha espresso un pensiero per Rosa Maria Esilio, la moglie del vicebrigadiere, e per la famiglia, quella più stretta del suo paese e quella allargata dei Carabinieri. "Mio figlio è riflessivo, se è stato lui era terrorizzato", ha detto. Il figlio, Elder, si trova in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere insieme al 18enne Hjorth, dopo che lui stesso ha raccontato agli inquirenti di aver accoltellato Mario Cerciello Rega, il 26 luglio, durante un intervento del carabiniere nel quartiere Prati.