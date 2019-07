Carabiniere ucciso, il video della fuga di due giovani

Due giovani in fuga di corsa e uno di loro ha in mano uno zaino. In un breve video ripreso da una telecamera di sorveglianza piazzata a Trastevere la scena che avrebbe dato una svolta alle indagini sull’uccisione a Roma, nel quartiere Prati, del carabiniere Mario Cerciello Rega (CHI ERA) e portato al fermo dei due giovani americani accusati di omicidio in concorso e tentata estorsione. (FIORI E MESSAGGI PER IL CARABINIERE UCCISO - DI MAIO: "A ROMA CONDIZIONI DI SICUREZZA PRECARIE")

Immagini e testimonianze decisive nelle indagini

Proprio attraverso le immagini, ma anche grazie ad alcune testimonianze, gli investigatori del Gruppo di Roma e del Nucleo investigativo di via in Selci, sarebbero riusciti a risalire ai due turisti statunitensi di 19 e 20 anni. Entrambi hanno poi confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio in caserma dai carabinieri, ammettendo le proprie responsabilità.

La dinamica del delitto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto è partito da quello zaino che si vede nelle immagini delle telecamere di videosorvegliazna. Sarebbe stato rubato, proprio a Trastevere, dai due americani a un pusher per vendicarsi dopo che quest’ultimo aveva ceduto loro aspirina invece di droga. L'uomo si sarebbe poi rivolto ai militari per riaverlo. Da qui sarebbe scatta l'operazione dei carabinieri in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati, in cui ha tragicamente perso la vita il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, che aveva 35 anni.