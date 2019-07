Centoventisei multe collezionate in circa quattro mesi, per un totale di 20mila euro: è record per una donna, cittadina di un Paese dell'Unione Europea ma residente da anni a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La signora, secondo quanto spiegato in una nota, avrebbe varcato la zona a traffico limitato (ztl) per ben 116 volte senza avere alcun permesso. Le altre infrazioni sarebbero legate a velocità e divieti di sosta.

Polizia municipale: "Prima volta che capita una cosa simile"

Per rintracciare la “distratta” automobilista, il comando della polizia municipale coordinato da Giovanni Fiori ha dovuto fare anche appostamenti per verificare la targa e le sue abitudini. "Sinceramente - ammette il comandante - è la prima volta che ci capita una situazione come questa. Si può parlare di record per la nostra comunità. La signora pensava che i varchi non fossero così inflessibili".