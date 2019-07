Concerti gratis in periferia. L’estate di Milano si fa jazz

La curiosità ti fa sfidare il caldo da bollino rosso e ti spinge fino all'estrema periferia sud di Milano per vedere cosa accade. Sotto Opera, appena prima di entrare in Locate Trivulzi, dove immagini che fra i campi la sera tutto dorma, ti accorgi invece che invece c'è movimento. Si tratta di "Moonlight emotions, jazz sotto le stelle" uno dei diversi concerti gratuiti organizzati da Scalo Milano nell'ambito del ciclo di eventi "Summer music and more" arrivato alla sua seconda edizione.

Sul palco si alternano Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Fabrizio Bosso Quartet; nomi che non ti aspetti in una sera di metà luglio in un angolo un po' remoto del Capoluogo.

Mario Biondi: "Le periferie sono il nuovo cuore pulsante delle città"

"Le periferie con gli anni stanno diventando una sorta di dislocazione del centro e si stanno sempre più trasformando in veri e propri luoghi di ritrovo, arricchiti da eventi culturali e tante iniziative" ci dice Mario Biondi poco prima di salire sul palco e darci anche un'anticipazione sui suoi progetti futuri: "con il Jazz c'è stato un lungo flirt, che si è trasformato in una relazione che spero non finirà mai" ci ha spiegato: "attualmente sto lavorando su un nuovo progetto ce mi vedrà in studio con vecchi amici e del Jazz".

Il calendario

Questo concerto non segna la fine di quanto previsto in calendario; anche a Settembre infatti sono già previsti tre incontri: il 6 sarà sul palco Sagi Rei, il 13 i Brillantina Italian Swing mentre la chiusura del 20 Settembre sarà affidata a Sugar Daddyand the Cereal Killers.